MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge: i piloti incontrano Arrizabalaga [VIDEO]

Vinales e Crutchlow ospiti del Chelsea, una chiacchierata interessante e qualche palleggio allo Stamford Bridge con Arrizabalaga

E’ tutto pronto a Siverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna: i piloti sono arrivati in terra inglese per un nuovo weekend di gara della MotoGp. In attesa di vedere i piloti protagonisti della conferenza stampa del giovedì, c’è chi si è divertito col pallone da calcio per un evento pre-Gp. Stiamo parlando di Crutchlow e Vinales, che sono stati ospiti del Chelsea allo Stamford Bridge: i due piloti hanno scambiato quattro chiacchiere col portiere 24 enne Arrizabalaga per poi divertirsi un po’ in campo con qualche palleggio e qualche colpo di testa.

