MotoGp – Valentino Rossi 2° in qualifica a Silverstone: la reazione felice del Dottore [VIDEO]

Valentino Rossi ha conquistato oggi una speciale prima fila a Silverstone: il Dottore ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, alle spalle solo di Marc Marquez, dopo aver effettuato un giro in solitaria nel quale ha tirato proprio il suo rivale della Honda.

Un risultato pazzesco che ridona tanta positività al Dottore che ha festeggiato con gioia il suo secondo posto. Nel video la reazione del nove volte campione del mondo ripresa dalla camera on board della sua M1.

Second on the grid today, what could @ValeYellow46 achieve tomorrow? 🤔#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/EvxpQVq94U

— MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 24, 2019