MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella

Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a dire addio al team di Borgo Panigale.

Proprio del futuro del forlivese ha parlato il suo manager a Radio Sportiva: “Andrea non ha bisogno di conferme, cerca sempre di migliorarsi mettendosi in discussione. Non si lascia condizionare dalle voci, ma non credo che il suo futuro alla Ducati sia in discussione. La vedo più una questione mediatica. Lorenzo? Ha un contratto con la Honda e la scuderia è stata molto chiara. A meno che il pilota non chieda di andare, non vedo cosa possa cambiare”, queste le parole di Simone Battistella.

