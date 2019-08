MotoGp – Alberto Puig tende la mano a Jorge Lorenzo: “lo aspettiamo a Silverstone, vogliamo torni motivato”

Jorge Lorenzo è pronto a ritornare in sella alla sua Honda dopo l’infortunio: il team manager della scuderia, Alberto Puig, non vede l’ora di rivederlo in pista

Negli ultimi giorni su Jorge Lorenzo se ne sono dette tante: dopo l’infortunio si ritira; tornerà in Ducati al posto di Miller; finirà in Yamaha tra un anno. E invece, superato l’infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane, Jorge Lorenzo riprenderà il suo posto in sella alla Honda in quel di Silverstone.

Tornato, apparentemente, il sereno, il team principal Honda Alberto Puig ha subito teso la mano verso il ritorno del pilota spagnolo: “non vediamo l’ora di rivedere Jorge a Silverstone, speriamo che stia bene dal punto di vista fisico dopo l’infortunio. Comprendiamo che non sarà al 100%. Dopo un lungo infortunio come quello che ha avuto è difficile trovare subito la velocità, non guida la moto da due mesi. Vogliamo che torni motivato a guidare di nuovo. Vogliamo che torni a far parte della squadra, a darci le sue opinioni e andare avanti. Ho sentito dire che il circuito di Silverstone è stato completamente riasfaltato e sinora i commenti sono stati molto positivi. Andiamo in Inghilterra e vediamo cosa succede”.

