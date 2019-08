Moto3 – Pole position italiana a Brno: Tony Arbolino davanti a tutti al termine delle qualifiche

Tony Arbolino chiude in pole position le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: il pilota italiano davanti a McPhee e Antonelli sulla pista di Brno

In attesa di vedere in pista i piloti di MotoGp, sul tracciato di Brno sfrecciano i piloti di Moto3. Il sabato di qualifiche della terza categoria si veste d’azzurro. La pole position del Gp della Repubblica Ceca parla italiano: Tony Arbolino, con un tempo di 2:18.020, ha chiuso in prima posizione la sessione di qualifica. Dietro di lui il britannico John McPhee che precede un altro italiano, Niccolò Antonelli. Male Dalla Porta, solo diciassettesimo.

Valuta questo articolo