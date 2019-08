Mondiali Basket 2019 – USA e Serbia per l’oro, all’Italia serve un miracolo da 60 volte la posta: le quote dei bookmaker

Gli USA favoriti anche senza big, ma occhio alla Serbia. Grecia e Spagna le outsider di lusso, mentre l’Italia è data 60 volte la posta: le quite dei bookmaker sulla vincente dei Mondiali di Basket 2019

Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di Basket 2019, al via nella giornata di domani in Cina. La domanda della vigilia è ovviamente una sola: chi vincerà il torneo? Difficile dirlo a bocce ferme, sarà il parquet a dare le prime indicazioni, ma il lavoro dei bookmaker è quello di fornire una prima base per pronosticare il successo.

I principali analisti danno gli USA come favoriti per il successo finale (circa 1.45 volte la posta) nonostante l’assenza di tanti big. La Serbia sembra la principale avversaria per la medaglia d’oro grazie al trio Jokic, Marjanovic, Bogdanovic che vale una quotazione di 4.00. Grecia e Spagna, date rispettivamente a 10 e 12 volte la posta, sono le due outsider principali. E l’Italia? Gli azzurri partono svantaggiati rispetto alle big, ma se vi venisse voglia di scommettere sulla vittoria di un’Italia tutta cuore e grinta, trascinata da Gallinari e Belinelli, sappiate che la quota è 60 volte la posta!

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo