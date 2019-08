Europei Tuffi 2019 – L’oro dal metro se lo prende la ripescata Koroleva, Chiara Pellacani nella top five

La tuffatrice russa vince dopo essere stata ripescata per la finale del trampolino da un metro, quinto posto per l’azzurra Pellacani

Esito davvero sorprendente nella finale del trampolino da un metro agli Europei di tuffi in corso di svolgimento a Kiev, la medaglia d’oro se la prende clamorosamente la russa Koroleva, ripescata per la finale dopo il forfait di Elena Bertocchi. A regalarle il successo il sorprendente errore della connazionale Ilinykh, che ottiene il punteggio di 263.05 che le vale il bronzo alle spalle dell’ucraina Fedorova, argento con 263.45. Quinto posto infine per Chiara Pellacani, che paga qualche errore di troppo nella sua serie di tuffi, chiudendo con il punteggio di 256.90 alle spalle anche della tedesca Hentschel.

Valuta questo articolo