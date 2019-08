Luccica la stella di Alberto Dainese, oro per l’Italia nella prova in linea U23: gli Europei di ciclismo si tingono d’azzurro

Il 21enne azzurro conquista il titolo continentale U23 grazie ad una volata perfetta, che gli permette di conquistare l’oro davanti a Larsen e Ärm

L’Italia non ha rivali in Europa nella categoria U23 e, dopo l’oro di Letizia Paternoster tra le donne, ecco oggi la vittoria di Alberto Dainese tra gli uomini. Il 21enne azzurro è il nuovo campione europeo di questa specialità, grazie ad una volata perfetta che non lascia scampo ai propri rivali.

Uno sprint pazzesco, che permette al corridore italiano alla sua sesta vittoria in stagione dopo quelle ottenute con la SEG Racing Academy. Nella prossima stagione Dainese diventerà finalmente protagonista, accasandosi alla Sunweb. L’azzurro costruisce il suo successo negli ultimi 150 metri, quando dà il via ad una volata che non lascia scampo al danese Larsen e all’estone Rait Ärm, costringendoli ad accontentarsi rispettivamente del secondo e del terzo posto.

È sempre grande Italia ad Alkmaar! Alberto Dainese si prende uno splendido oro, dominando la volata nella prova in linea under 23: terzo successo azzurro in questi Europei 🇮🇹👏🚴‍♂️🌬️#EurosportCICLISMO #euroroad2019 pic.twitter.com/sFpBWbr7Mk — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 10, 2019

Valuta questo articolo