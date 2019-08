Fischiano le orecchie di Diletta Leotta, feroci critiche da parte di Paola Ferrari: “non parlo di donne che…”

La conduttrice della Domenica Sportiva si è soffermata sulle proprie colleghe, lanciando feroci critiche all’indirizzo di Diletta Leotta

Manca poco ormai e il ritorno di Paola Ferrari alla Domenica Sportiva sarà realtà, tra qualche giorno infatti la nota giornalista Rai riprenderà la conduzione del noto programma calcistico, in concomitanza con l’inizio della Serie A.

In occasione di questo gradito ritorno, la rivista ‘Chi’ ha intervistato la Ferrari, spingendola ad esprimere il proprio punto di vista sulle colleghe delle altre piattaforme televisive. Complimenti e qualche frecciatina, a cui sono seguite poi pesanti critiche nei confronti di Diletta Leotta: “non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò”.

