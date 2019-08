Ciclismo – L’annuncio della Cofidis: ufficiali le firme di Elia Viviani e Fabio Sabatini

La Cofidis ufficializza un importante doppio colpo di mercato: ingaggiati Elia Vivia e il suo ‘uomo di fiducia’ nelle volate Fabio Sabatini

L’estate sportiva è sinonimo di mercato. E se i notiziari sportivi sono ricchi di notizie riguardanti il calciomercato, per il quale vi rimandiamo alle news di Calcioweb, non è da trascurare anche il mercato del ciclismo. In casa Bahrain Merida è arrivato Mikel Landa, ma anche la Cofidis ha messo a segno un doppio colpo niente male: ufficializzate le firme di Elia Viviani e del suo ‘uomo di fiducia’ nelle volate Fabio Sabatini.

Queste le parole con le quali Elia Viviani ha commentato la propria firma: “ho potuto constatare, parlando con Cédric Vasseur (manager) e Roberto Damiani (direttore sportivo), quanto il team Cofidis fosse entusiasta di ingaggiarmi e di proporre un progetto ambizioso. Anche se ho vinto una tappa quest’anno, voglio vincere di più al Tour de France. L’anno prossimo, tra le Classiche, ci sono due gare che vorrei sognare di vincere: la Milano-Sanremo e la Gand-Wevelgem“.

