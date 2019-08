Calciomercato Inter – Suning dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari: lunedì le visite mediche

L’Inter dà l’ok per la cessione di Nainggolan al Cagliari: il calciatore si allenerà nel weekend ad Assemini e nella giornata di lunedì effettuerà le visite mediche

Ultimi dettagli sistemati, Radja Nainggolan sarà presto un giocatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Suning ha dato l’ok definitivo per la cessione del centrocampista belga al club sardo. Nainggolan nelle prossime ore lascerà l’Inter e Milano per approdare in Sardegna e passerà il weekend ad allenarsi al centro sportivo di Assemini. Nella giornata di lunedì invece effettuerà le visite mediche.

