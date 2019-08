ATP Cincinnati – Medvedev supera il primo turno: Edmund ko in due set

Medvedev avanza al torneo ATP di Cincinnati: Edmund ko in due set, il russo vola ai sedicesimi

Buona la prima per Medvedev al torneo ATP di Cincinnati: il tennista russo, numero 8 del ranking mondiale, ha eliminato all’esordio il britannico Edmund, staccando il pass per i sedicesimi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense.

Medvedev ha trionfato dopo un’ora e 19 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 7-5, e ai 16esimi dovrà fare i conti con Paire.

Valuta questo articolo