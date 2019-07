Vacanza da incubo per i fratelli Vio, la campionessa Bebe svela: “sono in ostaggio in ospedale” [VIDEO]

Disavventura per i fratelli Vio nella loro vacanza a Cuba: Bebe, Nico e Sole finiscono in ospedale! Il racconto della campionessa di scherma paralimpica

Vacanza tra fratelli per Bebe Vio: la campionessa di scherma paralimpica in trova a Cuba con Nicolò e Maria Sole. I tre fratelli Vio hanno dovuto fare i conti con un fastidiosissimo imprevisto che ha reso il loro viaggio da incubo.

Disavventura in ospedale per Bebe Vio e famiglia: “s iamo stati male tutti e tre, una bella giornata in ospedale poi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per quanto stavamo male. Sole sta ancora maluccio, io e Nico abbiamo guidato con la febbre fino a Trinidad ma va tutto molto bene”, ha raccontato sui social la campionessa italiana.

Ieri però è arrivato un nuovo video-racconto: “s ono in ostaggio all’ospedale. Dopo l’escursione a cavallo di ieri Nicolò si è preso una zecca sulla schiena, quelle dei cavalli e il che è strano, ho tentato di toglierla io ma non l’ho tolta bene quindi siamo tornati in ospedale. Loro ora sono andati a cambiare i soldi perché non ne avevamo abbastanza per pagare la visita medica e io sono in ostaggio finché non tornano”.

I fratelli Vio hanno superato questi imprevisti e adesso puntano a risollevare le sorti della loro vacanza, senza mai perdere il sorriso. “Forse oggi non dovrebbe esserci successo nulla”, ha scritto Bebe Vio in una Storia in barca in compagnia di Nico e Sole.

