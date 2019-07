Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo: la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale, gli uomini ai quarti

Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti

Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0.

Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco Paglialunga hanno offerto una prestazione sopra le righe, attraverso la quale sono riuscite ad avere la meglio in solo tre set e a conquistare un posto tra le miglior quattro della manifestazione. Un risultato maturato al termine di un match nel quale la formazione tricolore ha fatto la differenza soprattutto in servizio (6 ace a 0 il confronto), coadiuvato da un’ottima ricezione e da un muro che ha funzionato bene.

In tutti e tre i parziali, le azzurre sono state capaci di maturare un buon margine di vantaggio già nella prima metà. In quei momenti, poi, alle ragazze di Marco Paglialunga va il merito di aver gestito al meglio il vantaggio, chiudendo gli spazi alle possibili rimonte della formazione verde-oro. A livello individuale, ottima la prestazione di Anna Nicoletti, top scorer dell’incontro insieme alla brasiliana Machado con 14 punti. In doppia cifra nelle azzurre anche Beatrice Berti con 11 segnature.

Tabellino: ITALIA-BRASILE 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)

Italia: Perinelli 9, Botezat 6, Nicoletti 14, Villani 9, Berti 11, Cambi 4, libero: De Bortoli, Napodano, Nwakalor. Ne: Angelina, Bosio, Molinaro. All. Paglialunga

Brasile: Souza 3, Costa 6, Medeiros 2, Silvia 11, Alcerim 9, Machado 14, libero: Souza P., Galvao, Oliveira 1, Braun 1. Ne: Pena, Oliveira. All Gomes

Durata: 27’, 26’, 25’

Impianto: PalaCoscioni di Nocera

Italia: 6 a, 7 bs, 9 mv, 12 et

Brasile: 0 a, 9 bs, 10 mv, 22 et.

Universiadi 2019 – torneo maschile: poker degli azzurri, nei quarti c’è il Portogallo

Nel torneo maschile delle Universiadi 2019 è arrivata la quarta vittoria, in altrettante gare, per la nazionale italiana di Gianluca Graziosi.

Gli azzurri si sono sbarazzati agilmente del Messico 3-0 (25-20, 25-16, 25-19), conquistando il primo posto del girone D. Nei quarti l’Italia giovedì (ore 20) affronterà il Portogallo, seconda classificata della pool B. Contro il Messico i ragazzi di Graziosi hanno subito imposto il proprio gioco e non hanno concesso opportunità di replica agli avversari. Ancora più netto il distacco tra la formazione azzurra e quella messicana nella seconda frazione. Avanti 2-0, l’Italia ha chiuso velocemente i conti nel terzo parziale. Oggi è in programma la giornata di riposo, mentre giovedì si disputeranno i quarti di finale.

Tabellino: ITALIA – MESSICO 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

Italia Milan 6, Polo 10, Pinali 9, Raffaelli 10, Ricci 11, Zoppellari 1, Piccinelli (L). Romanò 4, Zonca, Pierotti 3, Salsi. N.e: Galassi. All. Graziosi

Messico: Bojorquez 5, Munoz, Moreno 2, Parra 4, Cardenas 4, Rubio 15, Morraila (L). Ramos 1, Lopez, Fuentes 7, Campos (L), Aranda. All. Arenas

Arbitri: Wang Jun (Chn) – Kovar (Cze)

Durata: 25’, 27’, 24’.

Italia: 5 a, 14 bs, 9 mv, 15 et.

Messico: 2 a, 6 bs, 5 mv, 21 et.

