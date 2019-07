Universiadi 2019 – L’Italia della pallavolo maschile d’oro a Napoli, Polonia ko 3-2

Universiadi 2019: la Nazionale Maschile conquista la medaglia d’oro

A distanza di 49 anni la Nazionale Maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e proprio come nel 1970 lo fa vincendo un oro; ottenuto questa sera al termine di una vera e propria battaglia giocata contro la Polonia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente e giocata a viso aperto con i ragazzi di Gianluca Graziosi in grado di raggiungere per due volte la parità prima di aggiudicarsi il quinto e decisivo set. La gara è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte con gli azzurri davvero molto bravi a non mollare mai, neanche quando i polacchi sembravano poter prendere il sopravvento. Ricci e compagni hanno dunque chiuso la manifestazione con un percorso netto nel quale hanno collezionato sette vittorie in altrettanti incontri.

ITALIA-POLONIA 3-2 (16-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-10)

Italia: Milan 1, Polo 11, Pinali 25, Raffaelli 14, Ricci 12, Zoppellari, Piccinelli 1 (L). Romanò 1, Zonca 9, Pierotti, Salsi, Galassi. All. Graziosi.

Polonia: Lemanski 13, Kedzierski, Semeniuk 21, Nowakowki 8, Filipiak 21, Halaba 5, Maslovski (L). Lipinski 2, Nmiec, Ne: Kozub, Gruszczynski, Domagala. All: Woicki

Durata set: 24, 26, 30, 29, 14

Italia: a 7 bs 16 mv 12 et 33

Polonia: a 13 bs 20 mv 9 et 29

