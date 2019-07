Tour de France – Vincenzo Nibali sincero dopo il crollo nell’8ª tappa: “stare bene sempre non è semplice”

Nibali commenta il suo crollo nell’ottava tappa del Tour de France: le parole dello Squalo dello Stretto

Giornata deludente, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto non è riuscito a tenere il pass dei suoi rivali, sulla salita della Cote de Jaillere, perdendo preziosissimo tempo e finendo lontanissimo in classifica generale, ormai fuori dai giochi per la lotta per la vittoria.

Il capitano della Bahrain Merida ha chiuso la nona tappa della Grande Boucle a 3’59” dai big. “Le gambe non c’erano. Non c’è altro da dire. A posto. Ho fatto fatica. L’ho sentita tutta, e basta. Il Tour va affrontato al cento per cento della condizione. Non dimentichiamo che dal Tour of the Alps fino alla fine del Giro d’Italia sono andato forte. Arrivare anche qui e stare bene, stare bene sempre… non è semplice“, ha dichiarato il siciliano alla ‘rosea’.

Valuta questo articolo