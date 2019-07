Tour de France – Oggi la Binche-Epernay: percorso, altimetria e favoriti della terza tappa

Oggi la terza tappa del Tour de France: percorso, altimetria e favoriti della Binche-Epernay

E’ tutto pronto per la terza tappa del Tour de France: dopo la cronosquadre di ieri i ciclisti sono pronti a percorrere i 215km da Binche a Epernay. Una tappa prevalentemente pianeggiante con un finale movimentato: i ciclisti affronteranno infatti quattro Gpm ravvicinatissimi tra di loro con l’arrivo al termine di una salita di 500 metri all’8% di pendenza.

Occhi puntati dunque sui velocisti, con Peter Sagan che potrebbe portare a casa la sua prima vittoria in questa edizione della Grande Boucle, ma anche Alaphilippe potrebbe approfittare delle difficoltà del finale per mettere la sua firma su questa tappa. Non bisogna però trascurare Valverde e gli italiano Colbrelli, Trentin e Bettiol, che potrebbero dire la loro in questa terza tappa.

