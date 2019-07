Tour de France – Dylan Teuns si prende la 6Âª Tappa: Ciccone 2Â°, nuova maglia gialla!

Dylan Teuns si aggiudica la sesta tappa del Tour de France: Giulio Ciccone arriva secondo e indossa la maglia gialla

Al Tour de France si inizia a fare sul serio. Dopo le prime frazioni, adatte per conformazione quasi esclusivamente ai velocisti, la sesta tappa della Grande Boucle presenta diversi dislivelli degni di nota, in grado di mettere in difficoltà diversi ciclisti e delineare chi realmente potrà puntare al successo finale, ‘snellendo’ il gruppo dei favoriti. Ben 7 GPM nei 160.5 km che dividono Mulhouse da Planchese des Belles Filles, con tanto di iconico finale in salita.

Il quartetto composto da Teuns, Ciccone Wellens e Meurisse, si prende ben presto la testa della corsa staccando il gruppo, ma nelle fasi finali Wellens e Meurisse si staccano. Gli scatti di Landa e Alaphilippe non impensieriscono il duo al comando, il testa a testa finale è fra Teuns e Ciccone, con il ciclista della Bahrain-Merida che riesce a conservare più energie negli ultimi, durissimi, metri che gli permettono di tagliare il traguardo per primo. Secondo posto per l’italiano Giulio Ciccone che riesce comunque a guadagnarsi la maglia gialla. L’ultimo azzurro leader della classifica generale del Tour de France è stato Fabio Aru nel 2017.

Chiude terzo Meurisse, davanti a Geraint Thomas che prende due secondi a Pinot (4°) e 7 a Quintana (7°) e Buckmann (8°) e 9 a Fulgasang, Landa e Richie Porte.

