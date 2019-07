Tiro a Segno – Coppa del Mondo ISSF: Sofia Ceccarello solo 19ª a Suhl nella carabina 10 metri donne

La competizione è stata vinta dall’indiana Elavenil Valarivan (251.6) che in finale ha battuto la compagna di squadra Mehuli Gosh (250.2)

Prima giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Suhl riservata alla categoria juniores. Oggi sono scese sulle linee di tiro del poligono tedesco le atlete di carabina ad aria compressa femminile. Fra le azzurre in gara si è distinta Sofia Ceccarello (Ravenna) che ha chiuso al 19esimo posto (625.2).

La competizione è stata vinta dall’indiana Elavenil Valarivan (251.6) che in finale ha battuto la compagna di squadra Mehuli Gosh (250.2) relegandola in seconda posizione mentre la francese Oceanne Marianne Muller ha dovuto accontentarsi del terzo posto. Domani saranno in gara gli atleti di carabina 10 metri uomini e le tiratrici di pistola sportiva.

