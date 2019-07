Serena Williams e il dolce messaggio ad Osaka dopo la finale US Open 2018: dallo sfogo alle scuse, poi le lacrime

Serena Williams svela un retroscena in merito alla finale US Open 2018 persa contro Osaka: dopo lo sfogo contro l’arbitro, la tennista americana ha scritto all’avversara un dolce messaggio di scuse

È passato quasi un anno, ma alcuni episodi sono difficili da dimenticare. Se pensiamo alla finale femminile US Open 2018, tornerà sicuramente alla mente di molti lo sfogo di Serena Williams contro il direttore di gara: la tennista americana ricevette due warning e un punto di penalità che, complice la sua frustrazione per quanto accaduto, spianarono la strada alla vittoria di Naomi Osaka. Ne conseguì un dibattito che sfociò in una complicata questione di genere: le proteste di Serena Williams, soprattutto nelle fasi iniziali, sarebbero state punite anche se a farle fosse stato un uomo?

Tale argomento divenne il punto centrale di tutte le discussioni post finale, al punto da oscurare la vittoria della povera Osaka. Serena Williams rimase molto scossa dall’accaduto. In un articolo scritto per Harpers Bazaar’, la tennista americana ha raccontato di aver pensato continuamente a quanto accaduto, finendo addirittura in terapia. Alla fine la pluricampionessa Slam ha capito il motivo del suo malessere: l’aver danneggiato di riflesso la giovane aversaria.

Serena ha dunque deciso di scrivere un dolce messaggio di scuse alla tennista giapponese, riportato diversi mesi dopo l’accaduto: “hey, Naomi! Sono Serena Williams. Come ho già detto in campo, sono così fiera di te e sono realmente dispiaciuta per quanto accaduto. Pensavo di fare la cosa giusta lottando per i miei interessi. Ma non avevo idea che i media ci avrebbero messe l’una contro l’altra. Mi piacerebbe molto vivere quella finale di nuovo. Sono, sono stata e sarà sempre felice per te e ti supporterò. Non vorrei mai, mai, spegnere la luce che fa brillare un’altra donna, specialmente un’altra atleta donna nera. Non vedo l’ora di vedere come sarà il tuo futuro, e credimi, ti guarderò sempre come una grande fan! Ti auguro solo grande successo oggi e per il futuro. Ancora una volta, sono davvero fiera di te. Tutto il mio amore, dalla tua fan, Serena”.

Alla risposta della Osaka, Serena ha ammesso di aver pianto: “le persone possono scambiare la rabbia per forza perché non sono in grado di distinguere fra di esse. Nessuno si è mai difeso come hai fatto tu e devi continuare ad essere una una pioniera in questo campo“.

Valuta questo articolo