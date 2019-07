Lampo Marquez, mai nessuno come lui in Germania: pole e record per lo spagnolo, Rossi fuori dalla top-10

Il pilota spagnolo centra la pole position del Gp di Germania, stampando il record di tutti i tempi sulla pista tedesca: Quartararo e Vinales completano la prima fila

Non ce n’è per nessuno al Sachsenring, Marc Marquez dimostra tutta la propria superiorità in Germania prendendosi la pole position e il record di tutti i tempi, fermando il cronometro sull’1:20.195.

Una prestazione impossibile da eguagliare per i suoi avversari, riusciti ad avvicinarsi al campione del mondo senza mai impensierirlo più di tanto. Accanto a lui partirà Fabio Quartararo, abile a difendere il secondo posto dall’attacco di Viñales, che invece chiude la prima fila. Quarto Rins in sella alla Suzuki, seguito da Jack Miller e Cal Crutchlow. Ottima la qualifica di Franco Morbidelli che chiude settimo, davanti a Pol Espargaro e Joan Mir. Nakagami completa la top ten, precedendo Valentino Rossi e Danilo Petrucci, protagonista di una brutta caduta.

