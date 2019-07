Mondiali Scherma 2019 – L’Italia a caccia dell’oro nel fioretto femminile, il programma delle gare di lunedì 22 luglio

Prosegue il programma delle gare a squadra, che vedrà impegnati oggi quattro team azzurri a caccia di medaglie importanti

Va in scena oggi l’ottava e penultima giornata dei Mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Prosegue il programma delle gare a squadre, che vede oggi impegnati in pedana quattro team azzurri.

Fioretto femminile e spada maschile affronteranno in mattinata i quarti di finale, dopo aver raggiunto ieri la qualificazione agli ottavi. Scatteranno invece oggi fioretto maschile e sciabola femminile, in programma oggi trentaduesimi e sedicesimi, prima del gran finale di domani.

Il programma di lunedì 22 luglio

8.30 Fioretto femminile a squadre: 1-8 ( Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo)

9.45 Spada maschile a squadre: 1-8 (Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Marco Fichera)

10.00 Fioretto maschile a squadre: T.32-T.16 (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola)

14.00 Sciabola femminile a squadre: T.32-T.16 ( Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia)

16.00 Finali

Valuta questo articolo