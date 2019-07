Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ironica sui social: “forse non sto sulle palle proprio a tutti…”

La Divina ha voluto ringraziare ironicamente tutti sui social per i messaggi di complimenti ricevuti dopo l’oro nei 200 sl ai Mondiali di Gwangju

L’intero mondo dello sport, e non solo, ha esaltato l’ennesima impresa di Federica Pellegrini, riuscita a confermare l’oro nei 200 stile libero femminili ai Mondiali di Gwangju. La Divina ha messo ancora una volta in fila le proprie avversarie, allungando la propria striscia di medaglie nella specialità che l’ha resa grande.

Tanti i messaggi di complimenti rivolti alla nuotatrice veneta che, nella mattinata italiana di oggi, ha voluto ringraziare a modo suo tutti, con la sua solita ironia: “Grazie a tutti…veramente a tutti per i vostri messaggi di complimenti…è una cosa strana per me …forse comincio a capire che non sto sulle palle proprio a tutti“.

