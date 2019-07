Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello a caccia dell’oro, Quadarella ci riprova negli 800: il programma delle gare di domani 27 luglio

Simona Quadarella ci riprova negli 800 sl, il Settebello sfida la Spagna per l’oro: il programma delle gare dei Mondiali di nuoto 2019 di domani, 27 luglio

I Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud, stanno per volgere al termine: ancora due giorni di sfide per i campioni di tutto il mondo, a caccia di preziosissime medaglie. Se oggi solo la staffetta maschile 4×200 proverà a salire sul podio, nella giornata di domani ci sono due grandi possibilità di ottenere un risultato che conta. Il Settebello, dopo 8 lunghi anni di assenza da una finale mondiale, domani tornerà a casa comunque con un’importantissima medaglia al collo, sfidando la Spagna per l’oro. Occhi puntati anche su Simona Quadarella, che dopo l’oro nei 1500 sl adesso punta ad un altro buon risultato negli 800.

Il programma delle gare di domani, sabato 27 luglio:

Dall’1.30 in poi, batterie:

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

50 rana femminili

4×100 stile libero mista

1500 stile libero maschili

10.00 PALLANUOTO (maschile) – Finale per il terzo posto Croazia-Ungheria

11.30 PALLANUOTO (maschile) – Finale per l’oro Italia-Spagna

Dalle 13.00 in poi, semifinali e finali

800 stile libero femminili – Finale simona Quadarella

50 farfalla femminili – Finale (eventuale Elena Di Liddo)

50 stile libero maschili – Finale (nessun italiano)

200 dorso femminili – Finale (eventuale Margherita Panziera)

50 rana femminili – Semifinali

100 farfalla maschili – Finale (nessun italiano)

50 stile libero femminili – Semifinali

50 dorso maschili – Semifinali

4×100 stile libero mista

