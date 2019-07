L’Australia vince la 4×200 sl femminile ai Mondiali di Nuoto 2019 firmando il record del mondo: battute Stati Uniti e Canada

Medaglia d’oro e record del mondo. Una doppietta strepitoso quella firmata dall’Australia nella staffetta femminile 4×200 stile libero ai Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuangju, Corea del Sud. Le australiane hanno chiuso in 7’41”50 battendo il precedente record del mondo. Primato battuto anche dagli Stati Uniti che hanno chiuso al secondo posto in 7’41″87 nonostante una formazione rimaneggiata. Terzo il Canada in 7’44″35.

Valuta questo articolo