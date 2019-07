Mondiali Nuoto 2019 – Italia ultima nella 4×100 stile libero, oro e record del mondo per gli Stati Uniti

Non un’ottima prestazione per gli azzurri nella 4×100 stile libero, chiusa all’ultimo posto senza brillare. Oro e nuovo record del mondo per gli USA

L’Italia chiude all’ultimo posto la staffetta 4×100 stile libero, non riuscendo ad impensierire i propri avversari. La squadra composta da Frigo, Miressi, Bianchi e Pellegrini non brilla nell’ultimo appuntamento di questa giornata ai Mondiali di Gwangju, chiudendo con il tempo non proprio esaltante di 3’25″58. Medaglia d’oro e nuovo record del mondo per gli Stati Uniti, che vincono davanti all’Australia (3’19″97) e alla Francia (3’22″11).

