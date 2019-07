Mondiali Nuoto 2019 – Sospiro di sollievo per Elena Bertocchi, l’azzurra accede alla finale del trampolino da 1 metro

L’atleta azzurra accede alla finale mondiale dei tuffi dal trampolino di un metro, ottenendo il dodicesimo posto in qualifica

Sospiro di sollievo per Elena Bertocchi, riuscita ad ottenere per pochissimo l’accesso alla finale mondiale dei tuffi dal trampolino di un metro. L’azzurra non brilla al al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangiu, in Corea del Sud, conquistando il dodicesimo e ultimo posto utile per staccare il pass per l’ultimo atto. Pesantissimo l’errore commesso nell’eseguire il quarto tuffo, che non le ha comunque chiuso le porte della finale, ottenuta con il punteggio di 232.55 punti.

Valuta questo articolo