Mondiali Nuoto 2019 – Acerenza 5° nel nuoto di fondo: oro al campione ungherese Kristof Rasovsky

Domenico Acerenza chiude al 5° posto la gara dei 5 km di nuoto di fondo che apre il Mondiale di Nuoto all’Expo ocean Park di Yeosu, in Corea del Sud. Il nuotato italiano sfiora la zona medaglie, ma nel finale non riesce a seguire il trio di testa: oro all’ungherese Kristof Rasovsky che s’impone sotto la pioggia in 53’22″1; secondo posto per il francese Logan Fontaine (53’32″2); mentre il bronzo va al canadese Eric Hedlin (53’32″4).

“E’ stata una bella gara ed ho lottato fino alla fine – commenta Acerenza nel post gara – la tattica era di stare davanti per evitare piu’ botte possibili. L’ultimo giro vedevo che gli altri strappavano, ma ne avevo ancora e sono rimasto incollato. Nell’imbuto finale mi sono trovato stretto e ho preso un sacco di manate. Ci ho creduto fino alla fine, peccato il podio era alla mia portata“.

