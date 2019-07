Mercato NBA – Retroscena Cousins-Lakers: “ho parlato con LeBron, Davis e Rondo: ecco come mi hanno convinto”

DeMarcus Cousins svela un retroscena in merito alla sua firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Warriors convinto dal recruiting di LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo

Nelle fasi iniziali della free agency, quelle in cui i principali free agent hanno subito trovato squadra, DeMarcus Cousins è stato letteralmente ‘snobbato’. Scaricato dagli Warriors, Cousins non ha ricevuto alcuna offerta, un po’ per i tanti centro di livello presenti nella free agency, un po’ per i problemi fisici degli ultimi mesi.

Sfumato Kawhi Leonard, i Lakers hanno deciso di dargli una chance. ‘Boogie’ ha spiegato di essere stato contattato da LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo che lo hanno convinto ad unirsi ai giallo-viola: “non avevo molte aspettative in questa free agency, per i problemi di salute e il fatto che ho giocato le Finals infortunato. Ho atteso la mia opportunità, e quando è arrivata l’ho presa. Sono stati Davise Rajon Rondo, con cui ho giocato a Sacramento e ai Pelicans, a convincermi a scegliere i Lakers. Poi ho parlato anche con LeBron. Mi hanno detto tutti la stessa cosa: vieni qui per vincere. Io e AD volevamo tornare a giocare insieme. A New Orleans abbiamo capito quando ci miglioriamo l’uno con l’altro, quanto rendiamo le cose più facili l’uno per l’altro. Se a tutto questo aggiungete LeBron… sarà una stagione esaltante. Questo è un roster incredibile e con tanto talento. Sulla carta siamo assolutamente in corsa per il titolo, ma non si vince sulla carta. Dobbiamo creare un gruppo, costruire una squadra e vincere partite sul campo. Ma siamo davvero forti. Voglio fare quello che serve alla squadra per salire di livello. Lascio al coach la decisione se farmi giocare o meno titolare, io voglio preoccuparmi solo di quello che posso controllare, cioè il mio impegno e la mia etica del lavoro. Quando toccherà a me mi farò trovare pronto”.

