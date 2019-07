“Il matrimonio più bello di sempre!”, Cesare Cremonini alle nozze di Uccio: dagli scatti con Valentino Rossi ai canti a squarciagola [FOTO]

Cesare Cremonini pazzo di gioia al matrimonio di Uccio e Pamela: il cantante italiano divertito al fianco di Valentino Rossi

La VR46 ha festeggiato ieri il matrimonio di Uccio Salucci e la sua bella Pamela. Il braccio destro e amico di vecchissima data di Valentino Rossi è convolato a nozze con la sua compagna e madre della piccola Aurora. Non poteva di certo mancare il Dottore, che ha accompagnato in chiesa, in Ferrari, sotto la pioggia, la sposa, per poi affiancare il suo fidato amico vicino all’altare nei panni di testimone.

Insieme al nove volte campione del mondo non poteva mancare Cesare Cremonini, amico di Valentino Rossi e di Uccio. Il cantante italiano ha intrattenuto tutti gli invitati con la sua verve esplosiva e coinvolgente. “Il matrimonio più bello e divertente di sempre! GRAZIE @uccioyellow46 e @pamelaseverini W l’amore! ❤️ #weddingparty“, ha scritto Cremonini a corredo di una bellissima gallery di foto, tra scatti con l’amico Valentino Rossi e altri di grande festa.

