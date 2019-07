Juventus, Bernardeschi allo scoperto: “Sarri è completamente diverso da Allegri. Chiesa? Dico che…”

L’esterno bianconero ha parlato dei nuovi metodi di Sarri e del futuro di Federico Chiesa, mandandogli un chiaro messaggio

La situazione rispetto all’anno scorso è cambiata, conseguenza dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri.

Nuova identità tattica e ritmi altissimi sono le novità rispetto al passato apportate dall’ex Chelsea, maniaco del bel gioco. Interrogato da Tuttosport sul nuovo corso bianconero, Federico Bernardeschi ha espresso il proprio punto di vista: “con Sarri facciamo tanta palla e ritmi altissimi: questi sono i principali cambiamenti. C’è un’identità di gioco importante, un atteggiamento differente rispetto a quello dell’anno scorso. Ronaldo? Avendo un gioco più strutturato, tutti gli attaccanti ne giovano. La Champions? Ogni anno credo che sia quello buono, perché siamo forti. E’ da tanto che la società sta lavorando a questo obiettivo, ci vuole un pizzico di fortuna in più. Per quanto riguarda Chiesa, è giusto che decida da solo, solo lui può scegliere per sé stesso. Per me questo è stato fondamentale: abbiamo giocato insieme due anni, ci incrociamo in Nazionale ma lascio sempre tranquilli i ragazzi così perchè è normale”.

