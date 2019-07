Formula 1 – Il Gp di Silverstone sorride: rinnovato il contratto col Circus

Il Gp di Silverstone rimarrà a lungo nel calendario della Formula 1: rinnovato il contratto del circuito britannico

Altro che addio! Silverstone e la Formula 1 proseguono insieme il loro cammino speciale: è stato infatti annunciato oggi, in una conferenza stampa in Inghilterra, proprio alla vigilia dell’appuntamento britannico, il rinnovo del contratto del circuito britannico col Circus. Il presidente e Ceo di F1, Carey, insieme al presidente BRDC Grant e al direttore del circuito Pringle, ha annunciato l’accordo che vedrà il Gp di Gran Bretagna nel calendario della Formula 1 per i prossimi 5 anni.

Valuta questo articolo