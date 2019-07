Mountain Bike – Campionati Europei: primo oro per l’Italia, Gaia Tormena domina la gara dell’Eliminator

Grande prova della 17enne valdostana che vince tutte le manche e conquista il titolo europeo confermandosi tra le migliori interpreti di questa specialità. Tra gli uomini quinto posto di Mirko Tabacchi

La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei MTB in svolgimento a Brno ha il volto sorridente e pulito di Gaia Tormena, 17 enne valdostana che ha dominato la gara dell’Eliminator. L’azzurra che corre per il GS Lupi Valle d’Aosta si conferma così una delle migliori interpreti della specialità: quest’anno ha già vinto il titolo italiano in Val Casies e le prove di Coppa del Mondo a Villard de Lans e Volterra.

Entusiasta Mirko Celestino: “Ha vinto tutte le batterie, mostrando una determinazione impressionante, con uno sguardo di ghiaccio e una concentrazione che a 17 anni rappresentano uno spettacolo. Sono certo che avrà un grande futuro e non solo in questa specialità, perché ha dimostrato di avere un grande carattere.”

La prova Eliminator, infinita dal punto di vista organizzativo (inizio verso le ore 15 e fino alle 20.30) si è articolata in quattro manche più le qualificazioni. Gaia, come ha ricordato il tecnico azzurro, ha vinto tutte le prove, non lasciando nulla alle avversarie e dimostrando di possedere la grinta necessaria per farsi valere anche in futuro.

Nella finale ha superato la francese, campionessa del mondo di specialità, Coline Clauzure e la spagnola MagdalenaDuran Garcia. In finale netto il dominio, anche nel riscontro cronometrico: la valdostana ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 3″, un’eternità in una disciplina in cui gli arrivi in volata sono la regola.

“Non ho nulla da aggiungere alla prova di Gaia – ha aggiunto Celestino – : ha dimostrato un carattere e una grinta degne di un grande campione. Devo dire che queste due gare Eliminator ci hanno mostrato quanto già sapevamo, ovvero di avere atleti in grado di qualsiasi risultato. Anche Mirko Tabacchi, quinto tra gli uomini, è stato autore di un grande Europeo. In semifinale si è trovato a lottare lui solo contro tre francesi. Ha prevalso il legittmo gioco di squadra. Mirko ha chiuso al terzo posto la sua semifinale, ma si è rifatto ampiamente nella “finalina” vincendola”.

La prova maschile è stata dominata dalla Francia, che ha portato sul podio tre uomini: Hugo Briatta, neo campione europeo, Titouan Perrin Gariner e Lorenzo Serres. Tabacchi, come ha ricordato Celestino, è giunto quinto, primo della finale per il 5_8 posto.

E’ stato un Europeo impegnativo per tutti, concorrenti e staff, che sono rimasti sul campo di gara dalle 15 di questo pomeriggio: “Il successo di Gaia – conclude Celestino – è la giusta ricompensa per un perfetto lavoro di squadra da parte dello staff federale. Complimenti a tutti”.

