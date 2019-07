Diletta Leotta non rinuncia mai al suo allenamento: sexy workout a bordo piscina con… disturbatori [VIDEO]

Diletta Leotta non si ferma mai: duro allenamento a bordo piscina anche dal Giffoni Film Festival

Diletta Leotta non si ferma mai: la giornalista siciliana sa bene che “chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”. La bella presentatrice, ospite del Giffoni Film Festival, spesso aggiorna i suoi follower su Instagram con le sue sessioni di allenamento. Non potevano dunque mancare i video, sexy e faticosi, dal Giffoni. In tenuta sportiva, col decolletè in bella mostra, Diletta Leotta ha faticato duramente a bordo piscina, costretta a fare i conti con dei fastidiosi burloni che hanno interrotto il suo allenamento buttandola in acqua. Nonostante gli amici disturbatori, la giornalista siciliana ha ripreso il suo duro allenamento.

