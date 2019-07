Ciclismo, Europei Pista U23 – Oro per la coppia Balsamo-Paternoster: bronzo Colinelli-Gasparrini

Anche l’ultima giornata di gare dei campionati europei pista juniores e U23 porta soddisfazioni alla trasferta azzurra. Un oro nel madison donne U23 con la coppia Balsamo-Paternoster ed il bronzo dalle juniores Collinelli-Gasparrini sempre nel Madison, portano il bottino azzurro a quota 12 medaglie di cui 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Nonostante l’Italia non guidi il medagliere come le passate edizioni (2017 e 2018) si conferma tra le nazioni di vertice del continente, in particolare nel settore femminile.