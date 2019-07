Ciclismo – Domani andrà in onda l’anteprima di ‘Gambe’: docufilm sulla vita di Michele Scarponi

Verrà presentato in anteprima, nella giornata di domani, il docufilm ‘Gambe’, opera cinematografica che racconta la vita di Michele Scarponi, ciclista scomparso il 22 aprile 2017

Nella serata di domani, alle ore 21:00, alla Mole Vanvitelliana di Ancora, verrà presentato in anteprima il docufilm sulla vita di Michele Scarponi, ciclista marchigiano morto il 22 aprile 2017, travolto da un furgone durate un allenamento. Il film racconterà gli eventi avvenuti ad un anno dalla morte di Michele fino ad arrivare alla nascita della Fondazione a lui dedicata. Il film è nato da un’idea di Marco Scarponi, fratello di Michele, ed è stato scritto e prodotto da Subwaylab, in collaborazione con la Fondazione creata in memoria dell”Aquila di Filottrano’.

“Il film racconta il dramma, le vite spezzate, il dolore dei familiari, attraverso proposte concrete di riscatto e condivisione, per un futuro migliore – ha spiegato Marco Scarponi -. Dal sacrificio e dalla perdita di persone care, nasce dunque una proposta di mobilità a misura di persona in chiave positiva. Sulle strade, oggi dominate dalle auto, si muore più di 3000 volte l’anno“.

“Gambe” da’ anche spazio a tante testimonianze: da Peter Sagan, tre volte campione del mondo di ciclismo, ai commissari tecnici delle nazionali di calcio, Roberto Mancini, e di ciclismo, Davide Cassani, dal giornalista Marino Bartoletti ai rappresentanti della polizia di stato e ai familiari di vittime della violenza stradale.

