Calciomercato Milan – E’ fatta per Angel Correa, operazione definita con l’Atletico Madrid: le cifre

Il club rossonero ha messo le mani sul giocatore dell’Atletico Madrid, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo

Il Milan ha praticamente definito la trattativa Angel Correa con l’Atletico Madrid, il club spagnolo infatti ha accettato l’offerta di quello rossonero, che piazza così il colpo più importante del proprio mercato estivo.

Ceduto André Silva per 30 milioni al Monaco, la società di via Aldo Rossi ha subito utilizzato quel tesoretto per mettere le mani sull’argentino che, secondo Gianlucadimarzio.com, arriva al Milan per 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus di facile raggiungimento, più altri 7 di bonus più complessi, per arrivare a circa 57 totali. Una cifra impegnativa, che la dirigenza ha voluto spendere perché convinta delle qualità di Correa, riuscito a mettere d’accordo Maldini, Massara e Boban, volato ieri a Madrid per chiudere. Nuovo colpo dunque per Giampaolo che, dopo Theo Hernandez Krunic e Bennacer, si sfrega le mani per l’arrivo di Angel Correa.

