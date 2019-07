Basket – Svelato il calendario completo della regular season: a Natale il derby di Bologna

Inizia a settembre il nuovo campionato di Serie A di Basket: l’Armani Milano di Ettore Messina esordisce a Treviso, a Natale il derby di Bologna

Inizierà a settembre la nuova stagione di Serie A di basket ed è dunque arrivato il momento per le squadre di conoscere il calendario del nuovo campionato, che è stato reso noto oggi dalla Lega Basket Serie A. Si comincia con un turno infrasettimanale diviso in tre giorni, martedì 24 settembre, mercoledì 25 settembre e giovedì 26 settembre , con la prima prova di Ettore Messina nella sua nuova avventura con l’Armani Exchange Milano a Treviso.

Prima del via del nuovo campionato, Venezia, Sassari, Cremona e Brindisi si sfideranno, nel weekend che anticipa il via della nuova stagione, a Bari per la Supercoppa.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, si concluderà domenica 5 gennaio; mentre la stagione regolare terminerà domenica 26 aprile. Si prospetta una ragione ricca di spettacolo, con l’arrivo di Ettore Messina nel campionato italiano ed un derby speciale, quello di Bologna, che mancava da 10 anni, che vedrà sfidarsi Virtus e Fortitudo nel giorno di Natale per un anticipo della 15ª giornata di fuoco. Le altre squadre scenderanno in campo invece il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano.

Per quanto riguarda i playoff si comincerà il 7 e l’8 maggio; mentre l’ultima data utile per l’assegnazione dello scudetto è il 12 giugno. Resta immutato il format di quarti e semifinali, che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale, che si giocherà al meglio delle 7 sfide, le cui date saranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane nelle competizioni europee per club.

Questa la prima giornata:

Umana Reyer Venezia – Pallacanestro Trieste 26/09

Happy Casa Brindisi – Acqua S. Bernardo Cantu’ 26/09

Dolomiti Energia Basket – Trentino OriOra Pistoi 25/09

Pallacanestro Varese – Banco di Sardegna Sassari 26/09

Segafredo Virtus Bologna – Virtus Roma 25/09

Germani Basket Brescia – Grissin Bon Reggio Emilia 24/09

Carpegna Prosciutto Pesaro – Fortitudo Bologna 24/09

De’ Longhi Treviso Basket – Armani Exchange Olimpia Milano 26/09

Riposa: Vanoli Basket Cremona

