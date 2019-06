Palermo, Massimo Ferrero conferma: “amo realmente questa città, attendo ulteriori sviluppi”

Il presidente della Sampdoria ha confermato il suo interesse per il Palermo nel caso in cui riparta dalla Serie D

Massimo Ferrero e il Palermo, una storia d’amore che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il club rosanero non riesca ad iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

Il numero uno della Sampdoria è deciso a rilevare la società nel caso in cui dovesse ripartire dalla D: “se davvero sono interessato al Palermo? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono in attesa di ulteriori sviluppi” le parole di Ferrero a forzapalermo.it. “Io amo realmente Palermo. Sono legato a quella meravigliosa città. Per motivi professionali, lì ho fatto i migliori film: da “Mery per sempre” a “Ragazzi fuori”, ma non solo. Tante altre produzioni sono state girate a Palermo e mi piacerebbe tornare con un ruolo“.

