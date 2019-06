Mondiali di Beach Volley – Al via domani la rassegna iridata: le sensazioni degli azzurri

Campionati Mondiali di Beach Volley 2019: le dichiarazioni azzurre

Scatterà domani allo stadio Am Rothenbaum di Amburgo, la quindicesima edizione dei Campionati Mondiali maschili e femminili di beach volley. L’appuntamento clou della stagione pre-olimpica riserverà anche la possibilità, per le squadre vincitrici, di staccare il pass per i Giochi di Tokyo 2020. Un’ulteriore motivazione per le tre coppie azzurre che a partire da domani proveranno a portare a casa la prima medaglia mondiale nella storia italiana di questa disciplina. La rassegna iridata si concluderà domenica 7 luglio. Al Mondiale saranno presenti tre coppie azzurre: i vice campioni olimpici Lupo-Nicolai (in campo da venerdì), Ranghieri-Caminati e Menegatti-Orsi Toth che esordiranno domani.

Di seguito le dichiarazioni degli atleti e delle atlete azzurre:

PAOLO NICOLAI: “Il Mondiale è una grande sfida. È un torneo molto lungo, con regole leggermente diverse dai tornei del World Tour. Assegna un titolo importante e tutti i migliori sono qui per conquistarlo. Ogni occasione di competere con squadre forti è un momento di crescita che ci permetterà di avvicinarci alla qualificazione olimpica. Siamo felici e fieri di rappresentare ancora una volta l’Italia. Se avessimo bisogno di ulteriori motivazioni oltre a quella di scendere in campo in un Mondiale sarebbe un problema. Dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco, pensare partita per partita e goderci il privilegio di poter giocare questo tipo di manifestazioni.“

DANIELE LUPO: “I Campionati del Mondo sono una manifestazione fantastica, siamo con il morale al massimo e non vediamo l’ora di cominciare. Sappiamo, ovviamente, che tutte le coppie presenti hanno tanta voglia di fare bene, quindi non sarà facile imporsi. Nelle edizioni passate non siamo riusciti a portare a casa dei buoni risultati, ma quest’anno siamo maturati ulteriormente e, anche se siamo tornati in campo da poco, lo stato psicofisico è davvero ottimo. Questa sarà un’edizione particolare e più prestigiosa, perché metterà in palio un posto diretto per Tokyo 2020. In generale, credo che chi saprà reggere nel miglior modo la pressione si porterà a casa la vittoria.”

MARCO CAMINATI: “Prima di tutto posso dire di essere davvero molto emozionato, sono al primo mondiale e già il fatto di essere qui significa molto per me. In questi ultimi due anni il percorso che abbiamo fatto è stato positivo e adesso stiamo lavorando al massimo per presentarci nelle migliori condizioni ad Amburgo. Sarà una grande emozione giocare la prima partita della pool con i vice campioni del mondo. Più in generale la consapevolezza di essere stati inseriti in una pool equilibrata, ci fa comprendere quanto sarà difficile il percorso che ci aspetta, ma allo stesso tempo ci fornisce degli stimoli importanti.”

ALEX RANGHIERI: “Le sensazioni sono positive: il Mondiale è una competizione molto prestigiosa, quest’anno poi mette in palio un pass per Tokyo 2020 quindi acquisisce ancora più valore. Sappiamo che è arrivato il momento di dare quel qualcosa in più. Per quanto riguarda la nostra pool, con le due coppie più accreditate abbiamo sempre fatto un’ottima figura, quindi se riusciremo a ripetere le prestazioni messe in mostra nelle passate sfide e, soprattutto resistere sotto il punto di vista mentale per tutto l’arco del match, avremo buone possibilità di raggiungere il nostro obiettivo: quello di passare il girone.“

MARTA MENEGATTI: “Sono molto orgogliosa di poter competere in quello che sarà il quarto mondiale della mia carriera. Più di ogni altra cosa, però, sono soddisfatta del nostro team, già il fatto di essere arrivate qui, tra le migliori coppie al mondo, rappresenta un traguardo importante per me e Viky (Orsi Toth ndr): abbiamo ricominciato a giocare insieme solo a luglio dello scorso anno.

Per quanto ci riguarda, siamo arrivate in un ottimo stato di forma, quindi siamo fiduciose per il nostro cammino. Sappiamo che sarà più difficile mantenere alta la concentrazione perché il Mondiale è una manifestazione lunga e nel quale le gare sono distribuite in modo diverso rispetto al World Tour, dunque il profilo psicologico sarà fondamentale. Il Mondiale sarà importante anche in ottica qualificazione per Tokyo, quindi ci sono tutti gli stimoli che possono servire per far bene.”

VIKTORIA ORSI TOTH: “Le sensazioni alla viglia sono più che buone, ci stiamo allenando bene e siamo estremamente felici: il fatto di essere qui per noi è già una grande conquista. Dopo mesi molti complicati, siamo tornate ad avere un buon livello di gioco. Il Mondiale sarà una grande occasione per metterci alla prova contro le squadre più forti in assoluto.”

Le pool delle coppie azzurre

Femminile – Pool A

Ittlinger-Laboureur (Germania), Menegatti-Orsi Toth, Mcnamara-Mcnamara (Canada), Michellle-Pati (Paraguay)

Maschile – Pool C

Krasinikov-Stoyanovsky (Russia), Doppler-Horst (Austria), Ranghieri-Caminati, Gottsu-Ageba (Giappone)

Maschile – Pool H

Nicolai-Lupo, Andre-George (Brasile), Seidl-Waller (Austria), Soares-Nguvo (Mozambico)

Il calendario delle coppie azzurre

28 giugno Menegatti Orsi Toth-Mcnamara Mcnamara (ore 13), Ranghieri Caminati-Doppler Horst (ore 16); 29 giugno Ranghieri Caminati- Krasinikov Stoyanovsky (ore 16), Menegatti Orsi Toth- Michellle-Pati (ore 17), Nicolai Lupo-Soares Nguvo (ore 19); 30 giugno Nicolai Lupo- Seidl Rob. Waller (ore 15); 1 luglio Ranghieri Caminati- Gottsu Ageba (ore 14), Menegatti Orsi Toth-Ittlinger Laboureur (ore 20.30), 3 luglio Nicolai Lupo-Andre George (ore 14).

Valuta questo articolo