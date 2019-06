Milan, nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Donnarumma: proposto in cambio Areola

Il club francese fa sul serio per il portiere rossonero, a tal punto di mettere sul piatto soldi e Areola come contropartita

Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain, il club francese infatti è tornato all’assalto del portiere rossonero che piace tantissimo a Leonardo.

La valutazione che la società di via Aldo Rossi fa del proprio giocatore è di 50 milioni di euro, secondo Sky Sport la trattativa è in corso e i parigini potrebbero mettere sul piatto anche Areola che, vista la valutazione di 30 milioni, abbasserebbe a 20 l’esborso cash per il PSG. Contatti in corso tra le parti, il Milan potrebbe cambiare portiere in vista della prossima stagione.

Valuta questo articolo