Giochi Europei di Minsk – Bacci chiude a un passo dalla finale nella 3 posizioni

Lorenzo Bacci ad un passo dalla finale nella 3 posizioni ai Giochi Europei di Minsk

Quinta giornata di gare ai Giochi Europei di Minsk: in gara oggi gli atleti nella carabina libera 3 posizioni uomini. Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) ha disputato una buona gara di qualificazione ma il punteggio non è stato sufficente per accedere alla finale (1171). La competizione è stata vinta dal russo Sergey Kamensky (461.6). Al secondo posto si è piazzato il bielorusso Yury Shcherbatsevich (460.9) seguito dall’ungherese Istvan Peni.

Nella specialità di pistola sportiva femminile si è aggiudicata la medaglia d’oro la greca Anna Korakaki (35 + 3) che in finale ha battuto la svizzera Gerber Heidi Diethelm (35 + 2) relegandola in seconda posizione e al terzo posto si è piazzata la bulgara Antoaneta Boneva. Miglior prestazione tra le italiane in gara quella di Margherita Brigida Veccaro (Treviglio) al 19esimo posto (575) mentre la compagna di squadra Maria Varricchio (Fiamme Oro) si è fermata al 28esimo (566).

Infine, nella specialità di pistola automatica il tedesco Geis Oliver nell’ultima serie ha battuto il francese Jean Quiquampoix con il punteggio di 33-32. Suo anche il record di finale europeo. Terzo posto per il francese Clement Bessaguet. Questi i risultati degli atleti italiani: Riccardo Mazzetti (Esercito) ha chiuso al 16esimo posto (571) mentre Tommaso Chelli (Fiamme Gialle) è al 19esimo (569).

