Europei Scherma – Alessio Foconi campione europeo di Fioretto: sconfitto Daniele Garozzo nella finale di Dusseldorf

Finale di Fioretto tutta italiana negli Europei di Scherma di Dusseldorf: Alessio Foconi supera 15-4 Daniele Garozzo e diventa campione europeo da campione del mondo in carica

Non poteva esserci inizio migliore per i Campionati Europei Assoluti di Scherma 2019. Sulle pedane di Dusseldorf, la finale del Fioretto è stata monopolizzata dagli italiani: da una parte Alessio Foconi, campione del mondo in carica; dall’altra il campione delle Olimpiadi di Rio 2016, Daniele Garozzo. Il trionfo è andato ad Alessio Foconi che ha conquistato l’oro con il punteggio di 15-4, diventando campione europeo e detenendo contemporaneamente il titolo di campione del mondo in carica. Un podio tutto azzurro si registro in Germania (Lipsia) nel 2010, a Sheffield nel 2011 e a Montreux nel 2015.

Valuta questo articolo