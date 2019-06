Ciclismo – Fabio Aru ritrova il sorriso: “domenica sarò in gara al Gp di Lugano”

Fabio Aru torna in gara: domenica il sardo sarà al via del Gp di Lugano insieme a Nibali

La stagione 2019 di ciclismo sembrava compromessa per Fabio Aru: il sardo della UAE si era sottoposto solo un paio di mesi fa ad un intervento chirurgico all’arteria iliaca destra e non erano chiari quali sarebbero stati i suoi tempi di recupero e quando sarebbe potuto tornare a gareggiare.

Adesso, finalmente, dopo il lieto annuncio della gravidanza della compagna, Fabio Aru può affermare a gran voce: “domenica partecipo al Gran premio di Lugano. Una liberazione. I tempi di recupero sono stati decisamente più brevi, ma del resto ogni intervento e ogni paziente hanno una storia propria“, ha raccontato alla ‘rosea’.

Un decorso graduale, quello di Aru, tornato sui rulli ad aprile: “adesso mi sento abbastanza bene, per questo ho deciso di provare“.

“Provo a rientrare con il via libera dei medici e vediamo come va. Dopo Lugano, che è la gara giusta per rientrare, saprò qualcosa di più. Intanto mi serve per tornare nell’ambiente, per respirare di nuovo l’aria delle corse. Per esempio mi ha fatto bene andare ad Avigliana a trovare i miei compagni al Giro. Questo ritorno è una liberazione”, ha concluso Aru, che esclude per il momento la possibilità di partecipare al Tour de France.

Valuta questo articolo