Calciomercato Inter – Si sblocca l’affare Dzeko: ecco la contropartita che ha convinto la Roma

L’Inter avrebbe finalmente sbloccato l’affare Edin Dzeko: Roma convinta grazie all’inserimento del giovane Edoardo Vergani nella trattativa

Edin Dzeko sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Questa frase rimbalza su tutti gli organi di stampa sportivi da diverse settimane, ma la trattativa fra Roma e Inter non sembrava volersi sbloccare. La Roma chiedeva 15-20 milioni, l’Inter voleva abbassare il prezzo con una contropartita, non trovando però il profilo giusto che accontentasse i giallorossi. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe giunti ad un accordo. La chiave è stata l’inserimento nella trattativa del giovane attaccante Primavera Edoardo Vergani, profilo gradito ai giallorossi, che sarebbe dovuto finire al Sassuolo nell’affare Sensi. Insiem al talento classe 2001 l’Inter verserà 10 milioni di conguaglio economico e la trattativa per Edin Dzeko dovrebbe sbloccarsi definitivamente entro il 30 giugno.

Valuta questo articolo