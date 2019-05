Malagò rassicura: “finale Coppa Italia e Internazionali d’Italia in contemporanea? Nessun problema, saremo pronti”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rassicura in merito alla contemporaneità di Finale di Coppa Italia e Internazionali d’Italia nella zona del Foro Italico: la macchina organizzativa è pronta

“La macchina organizzativa reggerà“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi al doppio appuntamento del 15 maggio nella zona del Foro Italico: gli Internazionali di tennis e la finale della Coppa Italia di calcio tra Lazio e Atalanta. “All’inizio di ogni stagione sportiva speriamo che non capiti la finale di Coppa Italia al centro degli Internazionali e puntualmente succede“, dice Malagò in collegamento ai microfoni di Sky dal Foro Italico. “Tra l’altro -aggiunge- mercoledì è la giornata con il maggior numero di presenze in assoluto, con 100mila biglietti venduti e il probabile esordio di Roger Federer. Ma come è stato negli altri anni, credo che la macchina organizzativa reggerà“. (Spr/AdnKronos)

