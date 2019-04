Torino-Cagliari, pareggio e botte da orbi: 3 rossi, 7 gialli e tanto nervosismo

Torino-Cagliari termina 1-1, pareggio e grande nervosismo in campo: 3 cartellini rossi e 7 gialli estratti dall’arbitro Irrati

Il lunch match della 32ª Giornata di Serie A somiglia più ad un incontro di wrestling che ad una partita di calcio. Tanti falli, 10 cartellini estratti e un gran clima di nervosismo allo stadio olimpico Grande Torino. Il Toro si gioca punti importanti per l’Europa: una vittoria permetterebbe di staccare la Lazio (sconfitta ieri dal Milan) di 4 punti, tenendo il passo di Milan e Roma vincitrici negli anticipi di ieri. Il Cagliari cerca invece qualche punto per rendere più tranquillo il proprio finale di stagione.

Match che non decolla nel primo tempo, nel quale arrivano solo 5 gialli e l’infortunio di De Silvestri. Nella ripresa è il Torino a portarsi avanti con Zaza al 52’ che imita la cresta di Belotti. Lo stesso attaccante ex Juventus si fa espellere poco dopo per proteste (e insulti) verso l’arbitro. Pavoletti pareggia i conti 5 minuti dopo e la partita si incattivisce: arrivano altri due rossi, questa volta per Pellegrini e Barella del Cagliari, entrambi già ammoniti. La gara finisce con 7 gialli e 3 rossi, tanto nervosismo e un punto per parte che fa contento solo il Cagliari.

Valuta questo articolo