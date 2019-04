Sci alpino, vittorie per Della Vite e Guerinoni negli slalom che aprono la tre giorni di S. Caterina Valfurva

Della Vite e Guerinoni aprono la tre giorni di Santa Caterina Valfurva vincendo i rispettivi slalom

Ultimi tre giorni di competizioni sulle montagne italiane per il calendario dello sci alpino. La pista Edelweiss di Santa Caterinas Valvurva (So) ha ospitato grazie all’organizzazione dello Sci Club Bormio uno slalom: in campo maschile il bergamasco Filippo Della Vite, campione italiano di gigante nella categoria aspiranti, si è imposto con il tempo di 1’16″67 davanti al trentino Michel Gasparini, terzo posto per il padrone di casa Matteo Confortola. Fra le donne il successo è andato alla bergamasca Alessia Guerinoni dello Sci Club Banca Ubi Goggi in 1’16″99, battute l’altra orobicaBenedetta giordani di 72 cxentesimi e la veneta Valentina Savorgnani di 75 centesimi. Mercoledì 24 aprile è in programma un gigante, doppiato giovedì 25 aprile da un’altra gara fra le porte larghe.

Ordine d’arrivo SL maschile Fis Cittadini Santa Caterina Valfurva (So):

1. Filippo Della Vite (SC Radici Group) 1’16″67

2. Michele Gasparini (Sporting Club Madonna di Campiglio) +0″26

3. Matteo Confortola (Oltre CPA) +0″41

4. Federico Scussel (Ski College Veneto) +0″52

5. Alessandro Scuri (CS Madesimo) +0″55

6. Samuel Revucky (Svk) +0″69

7. Tommaso Fabbri (Altipiani Ski Team) +0″73

8. Simone Da Prà (SC Bormio) +0″91

9. Manuel Winckler (Aut) +1″14

10. Simon Talacci (Ski Racing Camp) +1″19

Ordine d’arrivo SL femminile Fis Cittadini Santa Caterina Valfurva (So):

1. Alessia Guerinoni (SC Banca Ubi Goggi) 1’16″99

2. Benedetta Giordani (SC Radici Group) +0″72

3. Valentina Savorgnani (Ski College Veneto) +0″75

4. Matilde Minotto (Patavium Sci) +0″79

5. Sarah Zoller (Svi) +0″86

6. Matilde Gavazzi (SC Abetone) +1″28

7. Gaia Palamara (SC Drusciè Cortina) +2″08

8. Valeria Morvillo (SC Livata) +2″14

9. Sophia Oberdanner (Aut) +2″15

10. Isabel Hofherr (Aut) +2″25

