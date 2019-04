Coppa Italia, previsti 4000 tifosi della Lazio a San Siro per la sfida contro il Milan: ordine pubblico a rischio

Sicurezza a rischio per la sfida di Coppa Italia fra Milan e Lazio: previsti 4000 tifosi biancocelesti a San Siro, le tensioni dell’ultima sfida di campionato sono ancora calde

La prima delle due semifinali di Coppa Italia, quella fra Milan e Lazio, è a forte rischio sicurezza. Saranno circa 4000 i tifosi biancocelesti previsti a San Siro, per una sfida che si prevede caldissima. Il responsabile marketing della società romana, Marco Canigiani, ha esortato via social a mantenere un comportamento corretto: “è una partita in cui sarà necessario avere un comportamento corretto per mettersi alle spalle le polemiche dei giorni scorsi“. La paura è che visto quanto accaduto nell’ultima sfida di campionato, dalla maglia di Acerbi esposta in segno di scherno, passando per i cori razzisti nei confronti di Bakayoko, la tensione potrebbe sfociare in qualcosa che non ha niente a che fare con il calcio.

