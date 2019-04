“WonderGiusy” in giro per l’Italia: parte il tour di presentazione del libro di Giusy Versace

Giusy Versace porta “WonderGiusy” in giro per l’Italia. Domani, ore 10.30, Giusy Versace presenterà il suo ultimo libro al Milano Running Festival di Fiera Milano City e poi inizia il tour

Giusy Versace, quando non corre in pista con protesi di carbonio, corre “con la testa e con il cuore” o vola con un paio di “gambe alate” come “WonderGiusy”, la protagonista del suo ultimo libro per ragazzi.

Nei prossimi giorni infatti, nei momenti liberi dagli impegni istituzionali alla Camera dei Deputati, la Versace girerà l’Italia per presentare i suoi due libri “Con la testa e con il cuore si va ovunque” e “WonderGiusy”. In questi mesi Giusy ha ricevuto moltissimi inviti da parte di scuole e istituti superiori perché i suoi libri racchiudono e trasmettono profondi insegnamenti e forti valori soprattutto ai ragazzi. Ogni incontro riesce sempre a trasformarsi in una lezione di vita, che nasce dalla semplice narrazione di tutto ciò che è accaduto dopo l’incidente del 22 agosto 2005 nel quale perse entrambe le gambe, e ogni lettura dei principali brani dei suoi libri diventa un inno alla gioia, alla speranza e alla forza di volontà.

Domani, giovedì 4 aprile, la presentazione di WonderGiusy sarà uno degli appuntamenti d’apertura del Milano Running Festival, la fiera dedicata al mondo del running, ospite di FieraMilanoCity – padiglione MiCo (ingresso Gate 2 da Viale Eginardo). La presentazione di WonderGiusy è in programma alle 10.30 nell’Open Stage a cura del giornalista Claudio Arrigoni.

Sabato 13 aprile “WonderGiusy” sarà ospite del Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2100, mentre lunedì 15 aprile varcherà le porte dell’Istituto Professionale “W. Kandinskij” di Milano per poi volare in Sicilia, in provincia di Catania, dove lunedì 29 aprile sarà ospite del Circolo Didattico San Giovanni Bosco e Istituto Comprensivo Antonio Bruno a Biancavilla e martedì 30 aprile sarà al Liceo “Regina Elena” di Acireale.

Dalla Sicilia “WonderGiusy” si sposterà in Puglia dove mercoledì 1 maggio ospite della Taverna Sforza 1919 di Castel del Monte ad Andria (Ba) e di altri appuntamenti ancora da programmare.“WonderGiusy” tornerà poi in Lombardia per essere presentato a Monza lunedì 6 maggio.

Nel mese di marzo invece WonderGiusy era entrato nell’area pediatrica dell’ASST Gaetano Pini CTO dove Giusy ha letto ad alta voce alcuni brani ai piccoli pazienti ricoverati, mentre lo scorso 31 marzo invece i libri di Giusy sono stati protagonisti dell’iniziativa “La Forza delle Donne” di Assago.

